У Маріуполі окупанти виселяють із квартир законних власників: хто в зоні ризику
У поки що окупованому Маріуполі Донецької області російські військові почали виселяти з уцілілих квартир законних власників.
На вулицю викидають тих, хто не може надати документи, що підтверджують право власності.
– Тобто якщо в тебе згоріли документи, а в квартиру хочуть заселитись цивільні або військові окупанти, то життя безхатька тобі гарантоване. Ось так – речі на вулицю, людей – у нікуди, – зазначає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами радника мера, наразі в одну з квартир у Кальміуському районі вселяються офіцери з окупаційного корпусу Маріуполя.
Гауляйтер міста вже навіть видав загарбникам ордер.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.
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Джерело: Петро Андрющенко
Фото: ГУР
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