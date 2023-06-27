У Маріуполі окупанти виселяють із квартир законних власників: хто в зоні ризику

У поки що окупованому Маріуполі Донецької області російські військові почали виселяти з уцілілих квартир законних власників.

На вулицю викидають тих, хто не може надати документи, що підтверджують право власності.

– Тобто якщо в тебе згоріли документи, а в квартиру хочуть заселитись цивільні або військові окупанти, то життя безхатька тобі гарантоване. Ось так – речі на вулицю, людей – у нікуди, – зазначає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами радника мера, наразі в одну з квартир у Кальміуському районі вселяються офіцери з окупаційного корпусу Маріуполя.

Гауляйтер міста вже навіть видав загарбникам ордер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: ГУР

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