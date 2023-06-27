Я кричала: Пожалуйста, останься дома! История женщины, которая потеряла мужа во время удара по ТЦ в Кременчуге

27 июня 2022 года произошла одна из первых самых кровавых ракетных атак. В городе Кременчуг российская ракета попала в торговый центр Амстор.

Среди жертв в тот день был и Евгений Грицай, родом из Кременчуга. Работал в магазине бытовой техники Сomfy. Погиб в 27 лет. Факты ICTV пообщались с его женой Сабиной.

Пара в браке успела прожить всего год. 10 июня праздновали первую годовщину. Но ближе к ракетной атаке, говорит Сабина, муж изменился.

— Он вообще не очень любил фотографироваться, как все мужчины. Как-то мы лежали, смотрели телевизор, он листал ленту в телефоне и говорит: Жаль, что у нас так мало с тобой фото и видео. А я говорю: Да ничего, еще наснимаем. И потом через дней пять у меня было плохое предчувствие, я не могла его объяснить, — вспоминает Сабина.

Когда началось полномасштабное вторжение, девушка хотела, чтобы муж уволился. Но Женя волновался, что оставит семью без денег, относился к работе очень ответственно.

27 июня, когда произошла трагедия, мужчина должен был быть выходным. Но руководство вызвало на работу.

— Я кричала, пожалуйста, останься дома, я начала его бить в грудь. Я помню, села на диван, такая разочарованная. Он говорит: Ты что, не попрощаешься со мной? Я говорю: Я не хочу с тобой прощаться, ты меня не слышишь. Он сел возле меня, обнял так крепко, говорит: Прости, я должен идти. Поцеловал и ушел, — рассказала девушка.

По словам Сабины, муж был добросовестным и самым ответственным из всей семьи.

— Он, пожалуй, единственный у нас придерживался правила двух стен, и он самый первый на работе бежал в Днепровские зори и укрытие. Он у меня мужчина был умный. И единственное, что его могло остановить — это клиент, который также во время тревоги почему-то находился в магазине. А поскольку с 23-го было правило не закрывать торговый центр, то, конечно, это его работа. Я ему говорила: Женя, мне все равно, клиент, не клиент, ты видишь, что воздушная тревога, говоришь — извините, я должен идти в укрытие, это твое законное право. А у него была другая логика — я же не брошу клиента, — рассказала жена.

Как только Сабина услышала взрывы 27 июня, сразу бросилась к мужу.

— Пытаюсь вызвать такси, оно не едет, села на какую-то первую маршрутку, она не доехала тоже, потому что там все перекрыто. Я начала бежать, падать, бежать. Я добегаю ближе к Амстору и вижу просто черный дым, густой, — вспомнила девушка.

Тогда здание было еще целое. Кадры полностью горящего центра, которые разлетелись по сети, были значительно позже.

Сабина рассказала, что пожар тушили не сразу, потому что не было воды. Девушка считает, что было потеряно ценное время. Родные начали ездить и в больницу, и снова в торговый центр.

— Я сидела там до ночи, смотрела уже не как скорые ездили, а “груз 200”. Все делалось скопом. Все домой поехали, а я сижу плачу, — сказала Сабина.

Девушка еще несколько месяцев пыталась добиться справедливости и наказания, что во время воздушной тревоги муж и другие люди были в торговом центре, однако безрезультатно.

Девушка рассказывает, что сразу после гибели Женя стал часто сниться.

— С 27 на 28 мне приснилось, как он просто лежит на полу, а все пылает, и никто его не видит, — вспомнила молодая жена.

Снился в течение следующих 9 месяцев. Часто снилось, что живой.

— Большинство раз он снился мне, как будто он живой. Я прихожу домой, а он живой. Я начинаю ему документы доставать, что вот же ты, как же? Давай позвоним всем. А он говорит — я для тебя живой. Сейчас он мне снится, когда предупреждает о чем-то, или просто стоит через дорогу и улыбается мне. Может присниться наругать, что я что-то не так сделала, но уже редко, — призналась Сабина.

Долго мужа не могли признать погибшим даже по ДНК-экспертизе. В конце концов, это все же произошло.

Впоследствии, после всех переживаний, Сабина с младшей сестрой выехала за границу: сначала в Стамбул, сейчас они в Германии. Девушка убеждена, что муж прокладывает ей такой маршрут.

— Незнакомые немцы нас сюда пригласили, и они создали такой уголок Жени. У меня стоят его фотографии, я кладу туда цветы. Я купила красивый подсвечник, зажигаю свечу иногда. У нас по курсу была Турция — отдых, и Германия — работа, и я иду по этому курсу, — говорит Сабина.

Девушка говорит, что Евгений был очень хорошим человеком.

— Я не могу говорить, что он был. Он есть. Это лучший человек из всех, кого я встречала. Он очень искренний, очень добрый, очень открытый. У него столько любви в сердце, что, мне кажется, ее хватило бы на всех. Он был настолько готов отдавать всего себя и ничего не просить для себя. Это была его лучшая и одновременно худшая черта. Я всегда его учила: Женя, будь таким для родных, а на работе, для друзей — будь с характером, — сказала Сабина.

Девушка пишет стихи после гибели мужа и хочет издать для себя сборник. Также Сабина присоединилась к группе Мы вместе, где преимущественно жены военных, но ее приняли там как родную.

— Я понимаю, что за этот год пережила все. Говорят, последняя стадия — принятие, а у меня последняя стадия будет — прощание. Я до сих пор ношу обручальное кольцо и сделала татуировку: Допоки ми не зустрінемося знову. Хочется снять это кольцо, я не знаю почему, но хочется это сделать, чтобы не держать его возле себя, потому что ему тоже трудно. Прощание — это оставить о нем только теплые воспоминания и больше не плакать, не корить себя, не говорить, что я виновата. Потому что я считаю себя виноватой. Я могла закрыть дверь, ключи выбросить в окно и сказать, что ты никуда не пойдешь, а я этого не сделала, — рассказала Сабина.

У девушки есть пожелание — чтобы на месте трагедии установили хотя бы мемориальную доску. Она считает, что для всех родных погибших это было бы очень ценно.

— Для меня это важно, чтобы было место, куда я могла прийти и сказать: Спасибо, что ты был в моей жизни, — добавила Сабина.

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