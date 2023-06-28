Историческое голосование: парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа
В среду, 28 июня, парламент Хорватии принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
— Благодарен Хорватии за это историческое голосование. Мир никогда не смирится с преступлениями Кремля — ни прошлыми, ни современными, — подчеркнул глава государства.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже поблагодарил парламент Хорватии за “историческое решение” и чествование памяти жертв Голодомора.
— До ноября 2022 года 15 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа. С тех пор присоединилось еще 12. Я благодарю их за то, что услышали наши просьбы, и приглашаю других присоединиться. Признание чтит жертв и предостерегает будущие поколения предотвращать геноцид, — написал Кулеба в Twitter.
После начала полномасштабной войны рассмотрение вопроса о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа активизировалось в ряде стран.
За это время соответствующие решения приняли парламенты Великобритании, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии, Люксембурга, Хорватии.
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