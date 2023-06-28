Історичне голосування: парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу
У середу, 28 червня, парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.
– Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними, – наголосив глава держави.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже подякував парламенту Хорватії за “історичне рішення” та вшанування пам’яті жертв Голодомору.
– До листопада 2022 року 15 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу. Відтоді приєдналося ще 12. Я дякую їм за те, що почули наші прохання, і запрошую інших приєднатися. Визнання вшановує жертв і застерігає майбутні покоління запобігати геноциду, – написав Кулеба у Twitter.
Після початку повномасштабної війни розгляд питання про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу активізувався у низці країн.
За цей час відповідні рішення ухвалили парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії, Люксембургу, Хорватії.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко