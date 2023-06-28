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Перемога України у війні є умовою для обговорення членства в НАТО – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

Усі члени НАТО підтримують політику відкритих дверей, зокрема членство України в майбутньому, оскільки зараз найважливіше питання – забезпечити її перемогу у війні з російським агресором.

Про це заявив на брифінгу генсек Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг.

– Якщо ж Путін виграє цю війну, то питання про членство більше не обговорюватиметься взагалі. Тому основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України. Це є умовою для будь-якого змістовного обговорення подальшого членства, – пояснив він.

Столтенберг також повідомив, що на саміті у Вільнюсі члени блоку узгодять багаторічний пакет допомоги і посилять політичні зв’язки з Україною, наблизивши країну “до її законного місця в НАТО”.

Раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила сподівання, що саміт НАТО у Вільнюсі започаткує новий етап взаємодії України з блоком.

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Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Російська агресія, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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