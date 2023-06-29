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Валентина Чорна, редактор ленты

Организовывал псевдореферендум: гауляйтера Запорожья Балицкого приговорили к 15 годам тюрьмы

СБУ, колаборант Балицький
Фото: СБУ

Суд назначил главе оккупационной администрации РФ в Запорожской области Евгению Балицкому 15 лет заключения с конфискацией имущества.

По данным СБУ, бывший нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ в начале полномасштабного вторжения РФ одним из первых публично поддержал оккупантов.

После этого захватчики назначили его гауляйтером на оккупированной части Запорожской области.

Балицкий сразу приступил к выполнению указаний Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе.

— Коллаборационист занимался организацией местного псевдореферендума по “присоединению” Запорожской области к России. Под его руководством создавали незаконные “избиркомы”, в которых фальсифицировали результаты так называемого голосования в пользу страны-агрессора, — сообщили в СБУ.

После фейкового плебисцита Балицкий обратился к президенту России с просьбой признать регион как новый субъект РФ.

Затем, 30 сентября 2022 года, на мероприятии в Кремле он подписал незаконный “договор о вхождении” Запорожской области в состав России.

На основании собранных доказательств суд признал гауляйтера виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (Участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 110 (Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

На данный момент злоумышленник находится на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Запорожская область, СБУ
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