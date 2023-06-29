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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Організовував псевдореферендум: гауляйтера Запоріжжя Балицького засудили до 15 років в’язниці

СБУ, колаборант Балицький
Фото: СБУ

Суд призначив очільнику окупаційної адміністрації РФ у Запорізької області Євгену Балицькому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними СБУ, колишній нардеп від забороненої партії ОПЗЖ на початку повномасштабного вторгнення РФ одним із перших публічно підтримав окупантів.

Після цього загарбники призначили його гауляйтером на захопленій частині Запорізької області.

Балицький одразу розпочав виконання вказівок Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

– Колаборант займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо “приєднання” Запорізької області до Росії. Під його керівництвом створювали незаконні “виборчкоми”, в яких фальсифікували результати так званого голосування на користь країни-агресора, – повідомили в СБУ.

Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента Росії з проханням визнати регіон як новий суб’єкт РФ.

Потім, 30 вересня 2022 року, на заході у Кремлі він підписав незаконний “договір про входження” Запорізької області до складу Росії.

На підставі зібраних доказів суд визнав гауляйтера винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (Участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 110 (Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Запорізька область, СБУ
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