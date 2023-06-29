Підтримка як довгостроковий проєкт: Боррель запропонував створити Фонд оборони України

Євросоюз має планувати військову допомогу для України на довгострокову перспективу. Тож Європейський фонд миру, через який наразі фінансується ця підтримка, можливо, варто перетворити на Фонд оборони України.

Про це заявив верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у коментарі ЗМІ перед зустріччю лідерів країн Євросоюзу.

– Ми повинні зробити Україну спроможною оборонятися. Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати Фондом оборони України, – наголосив він.

Боррель додав, що мають продовжуватися як навчання для українських військових, так і модернізація армії України.

Головний дипломат ЄС пояснив, що єдиною відповіддю західних союзників на події у РФ має бути подальша підтримка нашої країни.

Він нагадав, що фінансування Європейського фонду миру нещодавно зросло на €3,5 млрд. Боррель проситиме лідерів Євросоюзу продовжити його фінансування.

Відповідаючи на запитання про можливі гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО, дипломат заявив, що наразі йдеться про безпекові зобов’язання з боку ЄС.

За словами Борреля, вони мають передбачати не лише виділення чергових траншів військової допомоги, а й зусилля у довгостроковій перспективі: планування підтримки “під час війни і після війни”.

– Зараз ми говоримо про безпекові зобов’язання. На мою думку, це означає, що військова підтримка України має бути довгостроковим проєктом. Щоб це було не про наступний пакет на €500 млн, – зазначив він.

Тобто йдеться про стратегічне зміцнення обороноздатності нашої країни.

Нещодавно Європейська Рада ухвалила рішення про збільшення на €3,5 млрд загальної фінансової стелі Європейського фонду миру, який використовується і для військової допомоги Україні. Стеля фонду тепер становить понад €12 млрд.

Джерело : Євросоюз

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