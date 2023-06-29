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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Требуют выкуп: оккупанты задерживают людей в Украине ради собственного обогащения

російський окупант
Фото: Getty Images

Российские военнослужащие используют оккупационный режим для собственного обогащения. Они задерживают украинцев и требуют выкуп от их родственников.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– По состоянию на начало этой недели в населенном пункте Нижние Серогозы на временно оккупированной территории Херсонской области с целью получения выкупа оккупанты поместили под стражу около сотни таких лиц, — подчеркнула она.

По данным Маляр, рашисты арестовывают граждан под предлогом якобы контрразведывательных мер.

Они преимущественно задерживают предпринимателей и других состоятельных местных жителей. Формальным поводом является обвинение в возможном сотрудничестве с Силами обороны Украины.

Впоследствии оккупанты требуют существенных сумм выкупа от родственников или близких в обмен на освобождение задержанных людей.

По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне задерживают детей, проявляющих украинскую позицию, чтобы давить на их родителей. Оккупанты угрожают лишением родительских прав и принудительной депортацией детей в РФ.

А в оккупированном Северодонецке за звонок на подконтрольную территорию Украины людей отправляют “на подвал”.

Война в Украине, Ганна Маляр, Російська агресія
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Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
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