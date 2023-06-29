Вимагають викуп: окупанти затримують людей в Україні заради власного збагачення

Російські військовослужбовці використовують окупаційний режим для власного збагачення. Вони затримують українців і вимагають викуп від їхніх родичів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Станом на початок цього тижня у населеному пункті Нижні Сірогози на тимчасово окупованій території Херсонської області з метою отримання викупу окупанти помістили під варту близько сотні таких осіб, – наголосила вона.

За даними Маляр, рашисти арештовують громадян під приводом нібито контррозвідувальних заходів.

Вони переважно затримують підприємців та інших заможних місцевих мешканців. Формальним приводом є звинувачення у можливій співпраці із Силами оборони України.

Згодом окупанти вимагають суттєві суми викупу від родичів чи близьких в обмін на звільнення затриманих людей.

За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни затримують дітей, які проявляють українську позицію, щоб тиснути на їхніх батьків. Окупанти погрожують позбавленням батьківських прав та примусовою депортацією дітей до РФ.

А в окупованому Сєвєродонецьку за дзвінок на підконтрольну територію України людей відправляють “на підвал”.

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