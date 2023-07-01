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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Полиграф для судей и 15 лет за коррупцию в судах: Зеленский ввел в действие решение СНБО

суд
Фото: Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым предлагается лишать свободы на 10–15 лет за коррупцию в судах.

Соответствующий указ № 359 обнародован на сайте главы государства.

Решение СНБО касается ускорения судебной реформы и преодоления проявлений коррупции в системе правосудия.

В указе отмечается, что это важно для европейской и евроатлантической интеграции Украины (т. е. для вступления в ЕС и НАТО). В частности, успешное проведение судебной реформы является одним из семи базовых требований Евросоюза.

– СНБО констатирует, что судебная реформа как один из главных стержней демократического развития Украинского государства является ключевой и приоритетной, — сказано в документе.

Именно поэтому определен ряд шагов по восстановлению доверия к судебной ветви власти. Предлагается:

1. Внести изменения в Уголовный кодекс и усилить ответственность за коррупцию в сфере правосудия, предусмотрев наказание – лишение свободы на 10–15 лет с конфискацией имущества.

2. Усилить роль института суда присяжных и расширить случаи его применения.

3. Внести изменения в законы, позволяющие Высшему совету правосудия провести проверки всех судей Верховного суда. Проверка будет касаться возможного совершения дисциплинарных проступков, пренебрежения обязанностями судьи, законности происхождения имущества.

4. Усовершенствовать порядок избрания судей Верховного суда в Большую палату ВС и предусмотреть механизм их отзыва.

5. Предусмотреть проведение по решению Высшего совета правосудия проверки всех судей соответствующего суда в случае уведомления одному из них о подозрении в получении взятки.

6. Проводить эффективную и прозрачную квалификационную оценку судей по лучшим мировым стандартам.

7. Рассмотреть возможность введения периодического психофизиологического опроса судей с применением полиграфа (соответствующие изменения хотят внести в законодательство).

8. Предусмотреть психофизиологический опрос с применением полиграфа при отборе кандидатов: на должность судьи местного суда; во время конкурса на вакантные должности судей апелляционных судов, высших специализированных судов и Верховного суда. Так кандидатов планируют проверять на добродетель.

9. Принять прозрачное рассмотрение этических нарушений членами Высшего совета правосудия.

СНБО рекомендовал Верховной Раде ускорить принятие законопроекта о возобновлении рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей и обеспечении работы Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Кабинету министров поручено подготовить во взаимодействии с Венецианской комиссией концепцию дальнейшего реформирования Конституционного суда Украины.

Также рассматривается возможность создания в Украине суда для защиты прав инвесторов и инвестиций.

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Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, Корупция, Полиграф, СНБО, Судебная реформа, Украина-ЕС
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