Поліграф для суддів та 15 років за корупцію в судах: Зеленський увів у дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), яким пропонується позбавляти волі на 10–15 років за корупцію в судах.

Відповідний указ № 359 оприлюднено на сайті глави держави.

Рішення РНБО стосується прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя.

В указі зазначається, що це важливо для європейської і євроатлантичної інтеграції України (тобто для вступу в ЄС та НАТО). Зокрема, успішне проведення судової реформи є однією із семи базових вимог Євросоюзу.

– РНБО констатує, що судова реформа як один із головних стрижнів демократичного розвитку Української держави є ключовою і пріоритетною, – сказано в документі.

Саме тому визначено низку кроків для відновлення довіри до судової гілки влади. Пропонується:

1. Внести зміни до Кримінального кодексу та посилити відповідальність за корупцію в сфері правосуддя, передбачивши покарання – позбавлення волі на 10–15 років з конфіскацією майна.

2. Посилити роль інституту суду присяжних та розширити випадки його застосування.

3. Внести зміни до законів, які дозволять Вищій раді правосуддя провести перевірки всіх суддів Верховного суду. Перевірка стосуватиметься можливого вчинення ними дисциплінарних проступків, нехтування обов’язками судді, законності походження майна.

4. Удосконалити порядок обрання суддів Верховного суду до Великої палати ВС і передбачити механізм їх відкликання.

5. Передбачити проведення за рішенням Вищої ради правосуддя перевірки всіх суддів відповідного суду в разі повідомлення одному із них про підозру в отриманні хабаря.

6. Проводити ефективне і прозоре кваліфікаційне оцінювання суддів за кращими світовими стандартами.

7. Розглянути можливість запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа (відповідні зміни хочуть внести до законодавства).

8. Передбачити психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа під час добору кандидатів: на посаду судді місцевого суду; під час конкурсу на вакантні посади суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та Верховного суду. Так кандидатів планують перевіряти на доброчесність.

9. Ухвалити прозорий розгляд етичних порушень членами Вищої ради правосуддя.

РНБО рекомендувала Верховній Раді прискорити ухвалення законопроєкту про відновлення розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Кабінету міністрів доручено підготувати у взаємодії з Венеціанською комісією концепцію подальшого реформування Конституційного суду України.

Також розглядається можливість утворення в Україні суду для захисту прав інвесторів та інвестицій.

Джерело : Офіс президента

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