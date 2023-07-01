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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

РФ может накапливать ракеты: Игнат объяснил “перерыв” в массированных атаках

Юрій Ігнат

Россия сейчас может накапливать ракеты для будущих массированных ударов по Украине.

Так в эфире телемарафона Єдині новини спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил неделю так называемого затишья после последней массированной атаки.

— Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно только предполагать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ, — подчеркнул он.

Игнат имел в виду, что Россия приходит в себя после попытки мятежа, организованного главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

В то же время он отметил, что российская тактическая авиация продолжает атаковать Украину управляемыми авиабомбами (КАБ) фактически ежедневно.

Последняя массовая атака была ночью 24 июня, когда РФ выпустила 51 ракету, среди которых Х-101/Х-555, Х-22 и Калибры, а также 2 ударных дрона.

Украинским силам ПВО удалось уничтожить более 40 воздушных целей.

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РФ может накапливать ракеты: Игнат объяснил “перерыв” в массированных атаках

Фото: Медіацентр Україна

Война в Украине, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Російська агресія, Юрій Ігнат
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