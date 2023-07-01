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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ може накопичувати ракети: Ігнат пояснив “перерву” в масованих атаках

Юрій Ігнат

Росія зараз може накопичувати ракети для майбутніх масованих ударів по Україні.

Так в ефірі телемарафону Єдині новини речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив тиждень так званого затишшя після останньої масованої атаки.

– Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише припускати, що в них у голові після тих подій, які відбулися в РФ, – наголосив він.

Ігнат мав на увазі, що Росія оговтується після спроби заколоту, організованого ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним.

Водночас він зауважив, що російська тактична авіація продовжує атакувати Україну керованими авіабомбами (КАБ) фактично щодня.

Остання масова атака була вночі 24 червня, коли РФ випустила 51 ракету, серед яких Х-101/Х-555, Х-22 та Калібри, а також 2 ударні дрони.

Українським силам ППО вдалося знищити понад 40 повітряних цілей.

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Фото: Медіацентр Україна

Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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