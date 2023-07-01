Российский депутат и двое коллаборационистов подозреваются в депортации украинских детей — ОГП

Офис Генерального прокурора сообщил трем лицам о подозрении по фактам депортации и принудительного перемещения 48 детей из Херсонского дома ребенка.

Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Среди подозреваемых депутат Государственной Думы РФ Игорь Кастюкевич, начальник незаконно созданного оккупационными властями Департамента здравоохранения Херсонской области так называемой военно-гражданской администрации Вадим Ильмиев и исполняющая обязанности главного врача Херсонского областного дома ребенка Татьяна Завальская.

Депутат Госдумы руководил процессом депортации детей из Херсонщины. Именно он отвечал за социальные вопросы населения Херсонской области и вопросов детей в оккупированном Крыму.

Сначала херсонский псевдочиновник и и.о. главного врача организовали депортацию двух детей в Россию под предлогом обследования в больнице Москвы.

Следствием установлено, что по состоянию здоровья дети не нуждались в отдельном лечении.

Так, 2 сентября 2022 года неустановленные лица забрали и на авто вывезли в Россию двух детей из Херсона. 21 октября персонал детдома передал неизвестным лицам 46 детей. Их вывезли в оккупированный Крым — их судьба до сих пор неизвестна.

Именно депутат Госдумы контролировал процесс вывоза украинских детей.

Источник : Офис генпрокурора

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