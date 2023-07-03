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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Второй армии мира просто не существует: у РФ нет ресурсов контролировать собственную территорию

Олексій Данілов

Запад должен осознать, что РФ уже не является целостным государством, и что нет такой силы, которая бы могла спасти ее от развала.

Об этом в интервью немецкому Bild заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его мнению, “Российская империя уже фактически рухнула”.

Он отметил, что во время попытки вооруженного мятежа террористов группировки Вагнера Украина “анализировала, как ей сопротивляются в регионах России”.

— У нас есть анализ того, как регионы реагировали на мятеж Пригожина. Могу вам сказать, что на основе этих анализов можно составить картину того, какой будет Россия после развала, — сказал Данилов.

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Второй армии мира просто не существует: у РФ нет ресурсов контролировать собственную территорию

Секретарь СНБО считает, что Кремль “не в состоянии контролировать такую большую территорию, у него нет таких ресурсов” и даже российские ВС не могут спасти целостность империи Владимира Путина, поскольку “второй армии мира” просто не существует”.

Фото: Апарат СНБО

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