Другої армії світу просто не існує: у РФ немає ресурсів контролювати власну територію

Захід повинен усвідомити, що РФ вже не є цілісною державою, і що немає такої сили, яка б могла врятувати її від розвалу.

Про це в інтерв’ю німецькому Bild заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

На його думку, “Російська імперія вже фактично впала”.

Він зазначив, що під час спроби збройного заколоту терористів угруповання Вагнера Україна “аналізувала, як їй опираються в регіонах Росії”.

– У нас є аналіз того, як регіони реагували на заколот Пригожина. Можу вам сказати, що на основі цих аналізів можна скласти картину того, якою буде Росія після розвалу, – сказав Данілов.

Секретар РНБО вважає, що Кремль “не в змозі контролювати таку велику територію, у нього немає таких ресурсів” і навіть російські ЗС не можуть врятувати цілісність імперії Володимира Путіна, оскільки “другої армії світу” просто не існує”.

Фото: Апарат РНБО

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