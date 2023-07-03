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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Путін не контролює ситуацію: Зеленський назвав слабкою реакцію диктатора на заколот ПВК

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Реакція Володимира Путіна на бунт ПВК Вагнера була слабкою, а сам диктатор втрачає контроль над власним народом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

— Ми побачили реакцію Путіна. Вона слабка. По-перше, ми побачили, що він не все контролює. Просування ПВК Вагнера вглиб Росії і захоплення певних регіонів свідчить, як легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах, – сказав Зеленський.

За словами президента, вся вертикаль влади, яку Путін мав раніше, просто розвалюється.

Минулого тижня засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив армію РФ у завданні ударів по позиціях його бойовиків у тилу. За словами Пригожина, наказ про атаку віддав міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Він зібрав своїх найманців та рушив на Москву з вимогою змінити військове керівництво і очільника Міноборони. За день під контролем вагнерівців опинився Ростов-на-Дону, пізніше вони висунулися в бік столиці РФ.

Але після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заколот Пригожина швидко закінчився.

Під час повстання вагнерівців деякі росіяни їх підтримували. Зокрема, на одному з відео у Ростові натовп радісно вітав автомобіль ватажка ПВК Вагнера, коли він виїжджав із Ростова-на-Дону 24 червня.

Зеленський заявив, що звіти української розвідки свідчать про те, що Кремль вимірює підтримку Пригожина, і стверджував, що половина Росії підтримує Пригожина та заколот бойовиків.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, ПВК Вагнера, Росія
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