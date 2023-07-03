РФ бросила под Бахмут “элитные” подразделения и ЧВК от Газпрома — ВСУ

На Бахмутском направлении продолжается активная оборона, в то же время ВСУ постепенно продвигаются, хотя враг пытается контратаковать в различных локациях как на южном, так и на северном флангах города.

Для сохранения хоть какой-то боеспособности оккупанты перебрасывают сюда так называемые элитные подразделения и боевиков частных военных компаний, связанных с Газпромом, вместо ЧВК Вагнера, сообщил в эфире телемарафона Єдині новини начальник пресс-службы 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск ВСУ Олег Калашников.

— Поскольку “пригожинцы” ушли, то им пришлось уже даже бросать сюда свои элитные подразделения (десантно-штурмовые бригады) и контрактников (мотострелковые бригады). Сейчас мы наблюдаем различные ЧВК от Газпрома, в частности Факел, Поток. Четыре батальона их ЧВК на сегодняшний день здесь задействованы, — сообщил он.

По его словам, враг бросил сюда также боевые артиллерийские подразделения, однако Силы обороны понемногу их уничтожают, поэтому россияне часто привлекают танки вместо артиллерии.

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю на Востоке освободили 9 кв. км, здесь они имели успехи в основном вокруг Бахмута Донецкой области.

В частности, на северном фланге от Бахмута продолжались тяжелые бои, на южном — были тактические успехи и определенное продвижение.

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