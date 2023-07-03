РФ кинула під Бахмут “елітні” підрозділи та ПВК від Газпрому – ЗСУ

На Бахмутському напрямку продовжується активна оборона, водночас ЗСУ поступово просуваються, хоча ворог намагається контратакувати в різних локаціях як на південному, так і на північному флангах міста.

Для збереження хоч якоїсь боєздатності окупанти перекидають сюди так звані елітні підрозділи та бойовиків приватних військових компаній, пов’язаних з Газпромом, замість ПВК Вагнера, повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини начальник пресслужби 26 артилерійської бригади Сухопутних військ ЗСУ Олег Калашніков.

– Оскільки “пригожинці” пішли, то їм довелося вже навіть кидати сюди свої елітні підрозділи (десантно-штурмові бригади) і контрактників (мотострілкові бригади). Зараз ми спостерігаємо різні ПВК від Газпрому, зокрема Факел, Потік. Чотири батальйони їхніх ПВК на сьогодні тут задіяно, – повідомив він.

За його словами, ворог кинув сюди також бойові артилерійські підрозділи, проте Сили оборони потроху їх знищують, тому росіяни часто залучають танки замість артилерії.

За даними Міноборони, Збройні сили України за минулий тиждень на Сході звільнили 9 кв. км, тут вони мали успіхи в основному навколо Бахмута Донецької області.

Зокрема, на північному фланзі від Бахмута тривали важкі бої, на південному – були тактичні успіхи і певне просування.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.