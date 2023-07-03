Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр

Командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр с позывным Бот считает, что войну никому не удастся “пересидеть”, поэтому готовиться нужно начинать уже сейчас.

Об этом он сказал в интервью пресс-службе 3 ОШБр.

Комбат говорит, что мужчин призывного возраста, которые не пошли воевать, не осуждает. Однако считает, что они ошибаются, думая, что их “пронесет” и удастся избежать войны.

— У меня нет чувства презрения или ненависти к ним вообще, на самом деле есть немного даже чувство жалости, потому что они живут в иллюзиях. Потому что все в основном попадут в армию, на войну. Все, кто был мобилизован в 2022 году, думали в 2014-м: да в АТО есть кому воевать. Кто им гарантирует, что их никогда не заберут на войну. ХХІ век — началась эпоха войн. Они сами себя обманывают, им же хуже. Лучше бы начали тренироваться, готовиться и изучать, в какое подразделение можно пойти служить в силу своих способностей, чтобы принести максимальный КПД, потому что потом заберут в обычную пехоту и пи*дец, — сказал Бот.

Бот отправился на войну добровольцем в августе 2014 года. Начинал пехотинцем. Воевал в Песках, Широкино. С началом полномасштабного вторжения присоединился к 3 ОШБр. Самыми тяжелыми боями считает бои за Бахмут.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю на Востоке освободили 9 кв. км.

Фото: скриншот с видео 3-й ОШБр

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