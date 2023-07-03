Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр

Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр

Командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр с позывным Бот считает, что войну никому не удастся “пересидеть”, поэтому готовиться нужно начинать уже сейчас.

Об этом он сказал в интервью пресс-службе 3 ОШБр.

Комбат говорит, что мужчин призывного возраста, которые не пошли воевать, не осуждает. Однако считает, что они ошибаются, думая, что их “пронесет” и удастся избежать войны.

— У меня нет чувства презрения или ненависти к ним вообще, на самом деле есть немного даже чувство жалости, потому что они живут в иллюзиях. Потому что все в основном попадут в армию, на войну. Все, кто был мобилизован в 2022 году, думали в 2014-м: да в АТО есть кому воевать. Кто им гарантирует, что их никогда не заберут на войну. ХХІ век — началась эпоха войн. Они сами себя обманывают, им же хуже. Лучше бы начали тренироваться, готовиться и изучать, в какое подразделение можно пойти служить в силу своих способностей, чтобы принести максимальный КПД, потому что потом заберут в обычную пехоту и пи*дец, — сказал Бот.

Бот отправился на войну добровольцем в августе 2014 года. Начинал пехотинцем. Воевал в Песках, Широкино. С началом полномасштабного вторжения присоединился к 3 ОШБр. Самыми тяжелыми боями считает бои за Бахмут.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю на Востоке освободили 9 кв. км.

Читайте также
ВСУ провели контрнаступления на шести участках фронта и имели успех — ISW
Бої на фронті

Фото: скриншот с видео 3-й ОШБр

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ зачищают Антоновский мост, но враг пытается вернуться на позиции — Гуменюк
Наталія Гуменюк
Чтобы сохранить зерновую сделку. ЕС может снять санкции с российского банка — FT
зерновий коридор зерно
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 03.07.2023
карта бойових дій 26.06.2023
В Хмельницкой области ночью работала наша ПВО — сбили Шахеды
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
Вскоре Leopard покажут свою работу на линии фронта — Резников
Leopard
Видео
Скорая артиллерийская помощь: украинские IT-шники разработали передвижные СТО и штаб

Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.

Василий Сафьянюк
Из-под носа у врага: ТРО Днепра забирает и ремонтирует вражескую технику для нужд ВСУ
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь