Ті, хто в тилу, живуть в ілюзіях. На війну потраплять всі – комбат 3-ї ОШБр
Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр із позивним Бот вважає, що війну нікому не вдасться “пересидіти”, тому готуватись потрібно починати вже зараз.
Про це він сказав в інтерв’ю пресслужбі 3 ОШБр.
Комбат каже, що чоловіків призовного віку, які не пішли воювати, не засуджує. Однак вважає, що вони помиляються, думаючи, що їх “пронесе” і вдасться уникнути війни.
– В мене немає почуття презирства чи ненависті до них взагалі, насправді є трохи навіть почуття жалю, тому що вони живуть в ілюзіях. Тому що всі в основному потраплять в армію, на війну. Всі, хто був мобілізований у 2022 році, думали у 2014-му: та в АТО є кому воювати. Хто їм гарантує, що їх ніколи не заберуть на війну. ХХІ століття – почалася епоха війн. Вони самі себе обманюють, їм же гірше. Краще б почали тренуватись, готуватись і вивчати, у який підрозділ можна піти служити в силу своїх здібностей, щоб принести максимальний КПД, Бо потім заберуть у звичайну піхоту і пи*дець, – сказав Бот.
Бот вирушив на війну добровольцем у серпні 2014 року. Починав піхотинцем. Воював у Пісках, Широкиному. З початком повномасштабного вторгнення приєднався до 3 ОШБр. Найважчими боями вважає бої за Бахмут.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України за минулий тиждень на Сході звільнили 9 кв. км.
Фото: скриншот з відео 3-ї ОШБр
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк