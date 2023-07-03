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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ті, хто в тилу, живуть в ілюзіях. На війну потраплять всі – комбат 3-ї ОШБр

Ті, хто в тилу, живуть в ілюзіях. На війну потраплять всі – комбат 3-ї ОШБр

Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр із позивним Бот вважає, що війну нікому не вдасться “пересидіти”, тому готуватись потрібно починати вже зараз.

Про це він сказав в інтерв’ю пресслужбі 3 ОШБр.

Комбат каже, що чоловіків призовного віку, які не пішли воювати, не засуджує. Однак вважає, що вони помиляються, думаючи, що їх “пронесе” і вдасться уникнути війни.

– В мене немає почуття презирства чи ненависті до них взагалі, насправді є трохи навіть почуття жалю, тому що вони живуть в ілюзіях. Тому що всі в основному потраплять в армію, на війну. Всі, хто був мобілізований у 2022 році, думали у 2014-му: та в АТО є кому воювати. Хто їм гарантує, що їх ніколи не заберуть на війну. ХХІ століття – почалася епоха війн. Вони самі себе обманюють, їм же гірше. Краще б почали тренуватись, готуватись і вивчати, у який підрозділ можна піти служити в силу своїх здібностей, щоб принести максимальний КПД, Бо потім заберуть у звичайну піхоту і пи*дець, – сказав Бот.

Бот вирушив на війну добровольцем у серпні 2014 року. Починав піхотинцем. Воював у Пісках, Широкиному. З початком повномасштабного вторгнення приєднався до 3 ОШБр. Найважчими боями вважає бої за Бахмут.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України за минулий тиждень на Сході звільнили 9 кв. км.

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Фото: скриншот з відео 3-ї ОШБр

Війна в Україні
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