Вода в Новой Каховке полностью отошла, оккупанты возобновляют боевые позиции — мэр

Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области после схода воды российские оккупанты возобновляют свои боевые позиции.

Об этом мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал в эфире канала Еспресо.

— В Новой Каховке вода полностью отошла. Противник возобновил свои боевые позиции на берегу. Россияне снова выставили по городу, как местные жители называют, туалеты, то есть бетонные сооружения с окошками для стрельбы. К береговой зоне оккупанты никого не допускают, — сказал мэр.

По его словам, в самом городе враг дополнительно расположил свои войска на проспекте Днепровском, где на вторых и третьих этажах домов обустроил соответствующие пулеметные точки, чего раньше не было.

Коваленко также отметил, что количество военных РФ в городе стало больше.

— Каждый день идут какие-то хаотичные стрельбы. Время от времени из лесного массива, который расположен почти в середине города, враг ведет стрельбы по нашим населенным пунктам на правом берегу, Веселом и Казацком. Противник никуда из города не уходит, как раз наоборот, численность вражеского личного состава стала значительно больше, — добавил он.

Ранее пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ продолжают зачищать позиции российских войск на Антоновском мосту, в то же время враг оказывает достаточно мощное сопротивление и пытается вернуться.

Источник : Эпрессо

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