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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вода у Новій Каховці повністю відійшла, окупанти поновлюють бойові позиції – мер

Російські окупанти в Криму
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині після сходу води російські окупанти поновлюють свої бойові позиції.

Про це мер Нової Каховки Володимир Коваленко розповів в етері каналу Еспресо.

– У Новій Каховці вода повністю відійшла. Противник поновив свої бойові позиції на березі. Росіяни знову виставили по місту, як місцеві жителі називають, туалети, тобто бетонні споруди з віконцями для стрільби. До берегової зони окупанти нікого не допускають, – сказав мер.

За його словами, у самому місті ворог додатково розташував свої війська на проспекті Дніпровському, де на других та третіх поверхах будинків облаштував відповідні кулеметні точки, чого раніше не було.

Коваленко також зазначив, що кількість військових РФ у місті стала більшою.

– Кожного дня йдуть якісь хаотичні стрільби. Час від часу з лісового масиву, який розташований майже у середині міста, ворог веде стрільби по наших населених пунктах на правому березі, Веселому та Козацькому. Противник нікуди з міста не йде, якраз навпаки, чисельність ворожого особового складу стала значно більшою, – додав він.

Раніше речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ продовжують зачищати позиції російських військ на Антонівському мосту, водночас ворог чинить досить потужний опір і намагається повернутися.

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Джерело: Еспресо
Війна в Україні, Нова Каховка, Херсонська область
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