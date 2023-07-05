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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Физиология неумолима: экс-министр МВД Луценко покидает военную службу

Юрій Луценко

Бывший глава МВД и экс-генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прекращает службу в армии из-за заключения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая установила ему инвалидность.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

— Киев, Николаевщина, Бахмут. Честь было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима — военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета, — написал он.

Луценко не сообщил о характере инвалидности, но несколько лет назад он болел онкологическим заболеванием.

По его словам, теперь он собирается приближать победу как волонтер.

Напомним, в феврале 2023 года главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назначил капитана Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.

Юрий Луценко 1964 года рождения. Он дважды занимал должность министра внутренних дел Украины (2005-2006, 2007-2010) и был на должности генерального прокурора (2016-2019).

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Фото: Юрий Луценко

Война в Украине, Юрий Луценко
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