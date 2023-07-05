Фізіологія невблаганна: ексміністр МВС Луценко залишає військову службу

Колишній очільник МВС та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що припиняє службу в армії через висновок військової лікарської комісії (ВЛК), яка встановила йому інвалідність.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

— Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку, – написав він.

Луценко не повідомив про характер інвалідності, але кілька років тому він хворів на онкологічне захворювання.

За його словами, тепер він збирається наближати перемогу як волонтер.

Нагадаємо, у лютому 2023 року головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.

Юрій Луценко 1964 року народження. Він двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ України (2005-2006, 2007-2010) та був на посаді генерального прокурора (2016-2019).

Фото: Юрій Луценко

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