Премьер Италии призвала предоставить Украине “реальные гарантии безопасности”

Накануне саммита НАТО премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Украина должна получить “реальные гарантии безопасности”. Это является условием для достижения долговременного мира.

Об этом она сообщила во время визита в Варшаву.

— Предоставление реальных гарантий безопасности Украине является ключевым условием для достижения в будущем справедливого и долговременного мира, — сказала она.

Мелони подтвердила, что Италия будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине “столько, сколько будет необходимо”, и сказала, что “это также касается предстоящего Вильнюсского саммита”.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь заявил, что взгляды двух стран по этому вопросу совпадают.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

Источник : Reuters

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