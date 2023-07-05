Прем’єрка Італії закликала надати Україні “реальні гарантії безпеки”

Напередодні саміту НАТО прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Україна повинна отримати “реальні гарантії безпеки”. Це є умовою для досягнення довготривалого миру.

Про це вона повідомила під час візиту до Варшави.

– Надання реальних гарантій безпеки Україні є ключовою умовою для досягнення в майбутньому справедливого і довготривалого миру, – сказала вона.

Мелоні підтвердила, що Італія продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні “стільки, скільки буде необхідно”, і сказала, що “це також стосується майбутнього Вільнюського саміту”.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький своєю чергою заявив, що погляди двох країн з цього питання збігаються.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов’язання перед Україною, які її не розчарують.

Джерело : Reuters

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