Прем’єрка Італії закликала надати Україні “реальні гарантії безпеки”
Напередодні саміту НАТО прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Україна повинна отримати “реальні гарантії безпеки”. Це є умовою для досягнення довготривалого миру.
Про це вона повідомила під час візиту до Варшави.
– Надання реальних гарантій безпеки Україні є ключовою умовою для досягнення в майбутньому справедливого і довготривалого миру, – сказала вона.
Мелоні підтвердила, що Італія продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні “стільки, скільки буде необхідно”, і сказала, що “це також стосується майбутнього Вільнюського саміту”.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький своєю чергою заявив, що погляди двох країн з цього питання збігаються.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов’язання перед Україною, які її не розчарують.
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