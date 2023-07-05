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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Прем’єрка Італії закликала надати Україні “реальні гарантії безпеки”

премʼєрка Італії Джорджія Мелоні
Фото: Getty Images

Напередодні саміту НАТО прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Україна повинна отримати “реальні гарантії безпеки”. Це є умовою для досягнення довготривалого миру.

Про це вона повідомила під час візиту до Варшави.

– Надання реальних гарантій безпеки Україні є ключовою умовою для досягнення в майбутньому справедливого і довготривалого миру, – сказала вона.

Мелоні підтвердила, що Італія продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні “стільки, скільки буде необхідно”, і сказала, що “це також стосується майбутнього Вільнюського саміту”.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький своєю чергою заявив, що погляди двох країн з цього питання збігаються.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов’язання перед Україною, які її не розчарують.

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Джерело: Reuters
Італія, Війна в Україні, НАТО, Польща, Україна
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Тетяна Доцяк
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