РФ готовится к теракту на ЗАЭС. В Энергодаре и Мариуполе были замечены мобильные радиационные лаборатории

Во временно оккупированном Энергодаре и Мариуполе заметили российские мобильные радиационные лаборатории. Это может свидетельствовать о подготовке РФ к теракту на Запорожской АЭС.

Об этом сообщают в Тelegram-канале партизанского движения Атеш.

Отмечается, что эти автомобили ездят по Энергодару и Мариуполю последние несколько дней. Также в последнее время Россия начала распространять фейки о том, что Украина готовится к провокации на ЗАЭС.

– В последние дни Российская Федерация начала массированную кампанию по обвинению Украины в подготовке провокации на ЗАЭС. Российские СМИ утверждают, что 05.07.23 Украина взорвет ЗАЭС. Этот нарратив поддерживают и внешнеполитические ведомства в лицах Машки Захаровой и Василия Небензи, – говорится в сообщении.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что в ночь на 4 июля ЗАЭС потеряла связь со своей главной внешней линией электропередачи. Как сообщили наблюдатели за ядерным объектом, теперь станция работает от недавно восстановленных резервных источников питания.

Напомним, украинские военные предупредили, что Россия в ближайшее время может прибегнуть к провокациям на Запорожской АЭС.

Фото: Атеш

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