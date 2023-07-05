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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

РФ готується до теракту на ЗАЕС. В Енергодарі та Маріуполі були помічені мобільні радіаційні лабораторії

мобільні радіаційні лабораторії

У тимчасово окупованому Енергодарі та Маріуполі помітили російські мобільні радіаційні лабораторії. Це може свідчити про підготовку РФ до теракту на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляють у Тelegram-каналі партизанського руху Атеш.

Зазначається, що ці автомобілі їздять Енергодаром і Маріуполем останні кілька днів. Також, останнім часом Росія почала поширювати фейки про те, що Україна готується до провокації на ЗАЕС.

– Останніми днями Російська Федерація розпочала масовану кампанію зі звинувачення України в підготовці провокації на ЗАЕС. Російські ЗМІ стверджують, що 05.07.23, Україна підірве ЗАЕС. Цей наратив підтримують і зовнішньополітичні відомства в особах Машки Захарової та Василя Небензі, – йдеться у повідомленні.

Раніше у МАГАТЕ заявили, що в ніч проти 4 липня ЗАЕС втратила зв’язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Як повідомили наглядачі за ядерним об’єктом, тепер станція працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення.

Нагадаємо, українські військові попередили, що Росія найближчим часом може вдатись до провокацій на Запорізькій АЕС.

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Фото: Атеш 

АЕС, ЗАЕС, Запорізька область, Російська агресія
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

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