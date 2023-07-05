ВСУ сдерживают наступление РФ в районе Авдеевки и отбили все атаки возле Марьинки
Украинские защитники отбивают атаки российских оккупантов на Востоке и продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
В частности, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, российские оккупанты пытались наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области на Купянском направлении.
Однако украинские воины стойко держат оборону – отбили все атаки врага.
На Лиманском направлении российские оккупанты накануне при поддержке авиации делали попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районах западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, но бесполезно.
Под плотным огнем авиации и артиллерии Вооруженные силы Украины успешно отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка Донецкой области на Бахмутском направлении.
В то же время Силы обороны продолжают наступать южнее и севернее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.
Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области на Авдеевском направлении.
Под вражеским огнем артиллерии Силы обороны отбили все атаки РФ в районе Марьинки на одноименном направлении.
На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ все силы бросает, чтобы не допустить продвижения украинских войск.
Силы обороны продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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