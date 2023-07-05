ВСУ сдерживают наступление РФ в районе Авдеевки и отбили все атаки возле Марьинки

Украинские защитники отбивают атаки российских оккупантов на Востоке и продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В частности, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, российские оккупанты пытались наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области на Купянском направлении.

Однако украинские воины стойко держат оборону – отбили все атаки врага.

На Лиманском направлении российские оккупанты накануне при поддержке авиации делали попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районах западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, но бесполезно.

Под плотным огнем авиации и артиллерии Вооруженные силы Украины успешно отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка Донецкой области на Бахмутском направлении.

В то же время Силы обороны продолжают наступать южнее и севернее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области на Авдеевском направлении.

Под вражеским огнем артиллерии Силы обороны отбили все атаки РФ в районе Марьинки на одноименном направлении.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ все силы бросает, чтобы не допустить продвижения украинских войск.

Силы обороны продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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