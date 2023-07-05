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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ стримують наступ РФ у районі Авдіївки та відбили всі атаки біля Мар’їнки

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбивають атаки російських окупантів на Сході та продовжують наступ на Мелітопольському і Бердянському напрямках.

Зокрема, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, російські окупанти намагалися наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області на Куп’янському напрямку.

Однак українські воїни стійко тримають оборону – відбили усі атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські окупанти напередодні за підтримки авіації робили спроби витіснити українські війська із займаних позицій у районах західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області, але марно.

Під щільним вогнем авіації та артилерії Збройні сили України успішно відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка Донецької області на Бахмутському напрямку.

Водночас Сили оборони продовжують наступати південніше та північніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області на Авдіївському напрямку.

Під ворожими вогнем артилерії Сили оборони відбили всі атаки РФ у районі Мар’їнки на однойменному напрямку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ усі сили кидає, щоб не допустити просування українських військ.

Сили оборони натомість продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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