Зеленский после Болгарии отправился в Чехию: в Праге его встретил президент Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Праге.

Об этом сообщает Офис президента Украины, который обнародовал видео встречи украинского лидера с чешским президентом.

В начале встречи лидеров Чехии и Украины встретил почетный караул и прозвучали гимны Украины и Чехии.

Среди делегации Украины можно было увидеть руководителя ОПУ Андрея Ермака, главу МИД Дмитрия Кулебу, министра стратегической промышленности Александра Камышина и других.

Перед этим президент Владимир Зеленский был в Болгарии, где встретился с болгарским премьер-министром и членами правительства.

Как написал Владимир Зеленский в Telegram, следующей страной визита будет Чехия, где кроме президента Петра Павла состоится встреча с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Вистрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, а также членами правительства, парламента и представителями СМИ.

— В центре внимания — оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация формулы мира и восстановление Украины, — писал украинский лидер.

На входе в резиденцию чешского лидера, когда звучал гимн Украины, можно было услышать, как толпа за периметром объекта выкрикивает “Слава Украине!”.

Источник : Офис президента

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