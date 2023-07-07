Зеленський після Болгарії вирушив до Чехії: у Празі його зустрів президент Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським у Празі.

Про це повідомляє Офіс президента України, який оприлюднив відео зустрічі українського лідера з чеським президентом.

На початку зустрічі лідерів Чехії та України зустрів почесний караул та пролунали гімни України та Чехії.

Серед делегації України можна було побачити керівника ОПУ Андрія Єрмака, очільника МЗС Дмитра Кулебу, міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна та інших.

Перед цим президент Володимир Зеленський був у Болгарії, де мав зустріч із болгарським прем’єр-міністром та членами уряду.

Як написав Володимир Зеленський у Telegram, наступною країною візиту буде Чехія, де крім президента Петра Павла відбудеться зустріч з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, а також членами уряду, парламенту та представниками ЗМІ.

– У центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України і Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація формули миру та відбудова України, – писав український лідер.

На вході до резиденції чеського лідера, коли лунав гімн України, можна було почути, як натовп за периметром об’єкта вигукує “Слава Україні!”.

Джерело : Офіс президента

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