В Воздушных силах объяснили, почему этой ночью сбили не все вражеские БпЛА

Россия выбирает ночное время для пусков ударных беспилотников и новые маршруты, заявил в эфире национального телемарафона Единые новости представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отвечая на вопрос, почему этой ночью Силам противовоздушной обороны не удалось сбить все Шахеды, запущенные Россией по Украине — было сбито 12 из 18 дронов.

Он отметил, что Украине нужны истребители F-16 для более эффективного противодействия российским дронам и ракетам.

– Так и происходит — не все Шахеды сбиваются. Потому что это сложная цель, атакуют ими ночью. Средств ПВО не так много у Украины. Уничтожать “шахеды” нашими истребителями еще советского типа 1970-х годов не так просто, – сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что именно поэтому Украина постоянно и подчеркивает необходимость передачи ВСУ современных истребителей, которые помогли бы в борьбе с дронами и во время ракетных атак.

– Противник постоянно использует различные тактические приемы, чтобы преодолеть нашу систему ПВО. И, к сожалению, не всегда удается уничтожать все воздушные цели. Иногда “шахеды” уничтожаются и на 100%. Но если речь идет о ночном времени, если враг выбирает какие-то новые маршруты, пользуется разведкой, то, к сожалению, не все “шахэды” сбиваются, – подчеркнул Игнат.

Ранее Юрий Игнат сообщил, что российская армия начала применять крылатые ракеты Калибр примерно втрое меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555.

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