У Повітряних силах пояснили, чому цієї ночі збили не всі ворожі БпЛА

Росія обирає нічний час для пусків ударних безпілотників та нові маршрути, заявив в ефірі національного телемарафону Єдині новини речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповідаючи на питання, чому цієї ночі Силам протиповітряної оборони не вдалося збити всі Шахеди, запущені Росією по Україні – було збито 12 із 18 дронів.

Він наголосив, що Україні потрібні винищувачі F-16 для більш ефективної протидії російським дронам і ракетам.

– Так і відбувається – не всі Шахеди збиваються. Тому що це складна ціль, атакують ними вночі. Засобів ППО не так багато в України. Знищувати “шахеди” нашими винищувачами ще радянського типу 1970-х років не так просто, – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що саме тому Україна постійно і наголошує на необхідності передання ЗСУ сучасних винищувачів, які допомогли б у боротьбі з дронами та під час ракетних атак.

– Противник постійно використовує різні тактичні прийоми, щоб подолати нашу систему ППО. І, на жаль, не завжди вдається знищувати всі повітряні цілі. Інколи “шахеди” знищуються і на 100%. Але якщо мова йде про нічний час, якщо ворог обирає якісь нові маршрути, користується розвідкою, то, на жаль, не всі “шахеди” збиваються, – наголосив Ігнат.

Раніше Юрій Ігнат повідомив, що російська армія почала застосовувати крилаті ракети Калібр приблизно втричі менше, ніж ракети повітряного базування Х-101/Х-555.

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