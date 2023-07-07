Зеленский подтвердил визит в Турцию и назвал темы обсуждения с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшем будущем посетить Турцию, где намерен встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом украинский лидер заявил в четверг, 6 июля, во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

— Относительно Турции. Мы должны сегодня аккумулировать всех лидеров Альянса, чтобы давить на РФ не только на поле боя. Давить вместе. У нас есть несколько вопросов к обсуждению. Это зерновая инициатива. Это очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО. Это обмен пленными, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что Украина имеет “много тем” для обсуждения с Турцией. Глава украинского государства также надеется, что с президентом Турции получится достигнуть определенных договоренностей.

Сообщения о том, что президент Зеленский планирует посетить Турцию, появились накануне. Отмечалось, что визит украинского лидера и переговоры с Реджепом Эрдоганом состоятся в Стамбуле, перед началом саммита НАТО, членом которого также является и Турция.

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в Прагу, президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна поддержит членство Украины в НАТО.

Источник : Офис президента

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