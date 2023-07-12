Мы уже все разблокировали: Кулеба заявил, что Украине нужна стабильность поставок обещанного оружия

Украине сейчас нужны стабильные поставки обещанного западного оружия, а не разблокирование нового.

Об этом в комментарии Bloomberg заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Нам нужно обеспечить стабильные поставки артиллерийских боеприпасов, ведь это то, что нужно в больших количествах на постоянной основе. Мы работаем над тем, чтобы получить больше гаубиц 155 калибра, — сказал он.

Кулеба заявил, что приветствует объявление Франции о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP.

— Я думаю, что сейчас вопрос не в том, чтобы разблокировать новые вооружения, потому что мы их разблокировали, а в том, чтобы обеспечить стабильность поставок и ускорить поставки недавно обещанных вооружений, — подчеркнул министр.

Напомним, что сегодня на полях саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Алексей Резников подписал оборонное соглашение с Францией.

Оно, среди прочего, предусматривает увеличение военной помощи Украине на €170 млн.

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