Ми вже все розблокували: Кулеба заявив, що Україні потрібна стабільність постачання обіцяної зброї
Україні зараз потрібні стабільні постачання обіцяної західної зброї, а не розблокування нової.
Про це у коментарі Bloomberg заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
– Нам потрібно забезпечити стабільне постачання артилерійських боєприпасів, адже це те, що потрібно у великих кількостях на постійній основі. Ми працюємо над тим, щоб отримати більше гаубиць 155 калібру, – сказав він.
Кулеба заявив, що вітає оголошення Франції про передання Україні далекобійних ракет SCALP.
– Я думаю, що зараз питання не в тому, щоб розблокувати нові озброєння, бо ми їх розблокували, а в тому, щоб забезпечити стабільність постачання та прискорити постачання нещодавно обіцяних озброєнь, – наголосив міністр.
Нагадаємо, що сьогодні на полях саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Олексій Резніков підписав оборонну угоду з Францією.
Вона, серед іншого, передбачає збільшення військової допомоги Україні на €170 млн.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк