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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ми вже все розблокували: Кулеба заявив, що Україні потрібна стабільність постачання обіцяної зброї

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Україні зараз потрібні стабільні постачання обіцяної західної зброї, а не розблокування нової.

Про це у коментарі Bloomberg заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Нам потрібно забезпечити стабільне постачання артилерійських боєприпасів, адже це те, що потрібно у великих кількостях на постійній основі. Ми працюємо над тим, щоб отримати більше гаубиць 155 калібру, – сказав він.

Кулеба заявив, що вітає оголошення Франції про передання Україні далекобійних ракет SCALP.

– Я думаю, що зараз питання не в тому, щоб розблокувати нові озброєння, бо ми їх розблокували, а в тому, щоб забезпечити стабільність постачання та прискорити постачання нещодавно обіцяних озброєнь, – наголосив міністр.

Нагадаємо, що сьогодні на полях саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Олексій Резніков підписав оборонну угоду з Францією.

Вона, серед іншого, передбачає збільшення військової допомоги Україні на €170 млн.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Саміт НАТО
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