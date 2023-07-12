В Геническе оккупанты усилили репрессии против местных жителей – Генштаб
В Геническе Херсонской области российские оккупанты усилили репрессии против местных жителей.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
— По имеющейся информации, попасть “на подвал” стало в разы легче, поскольку местные коллаборационисты, желая выслужиться перед РОВ, постоянно клевещут на граждан, проводят безосновательные проверки, — говорится в вечерней сводке.
Также оккупанты угрожают местному населению, что в случае отсутствия паспорта РФ граждан принудительно депортируют в Сибирь и конфискуют все имущество.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 удара — по зенитно-ракетным комплексам врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ противника.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 503-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк