В Геническе оккупанты усилили репрессии против местных жителей – Генштаб

В Геническе Херсонской области российские оккупанты усилили репрессии против местных жителей.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— По имеющейся информации, попасть “на подвал” стало в разы легче, поскольку местные коллаборационисты, желая выслужиться перед РОВ, постоянно клевещут на граждан, проводят безосновательные проверки, — говорится в вечерней сводке.

Также оккупанты угрожают местному населению, что в случае отсутствия паспорта РФ граждан принудительно депортируют в Сибирь и конфискуют все имущество.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 удара — по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 503-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.