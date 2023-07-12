У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи: що відомо
У тимчасово окупованому Севастополі не по-курортному тривожно. Місцеві мешканці повідомляють, що у місті чутно звуки вибухів.
Про це пишуть у місцевих пабліках.
– Щось бахає, горить, населення чує звуки пострілів, – йдеться у повідомленні.
Тим часом так званий “губернатор” міста Михайло Развожаєв поспішив заспокоїти людей, мовляв, це навчання і в місті все спокійно.
– У районі Козачої бухти на полігоні військової частини проходить бойова підготовка особового складу зі стрільбою зі штатного озброєння, – повідомив він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк