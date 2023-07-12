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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи: що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Севастополі не по-курортному тривожно. Місцеві мешканці повідомляють, що у місті чутно звуки вибухів. 

Про це пишуть у місцевих пабліках. 

– Щось бахає, горить, населення чує звуки пострілів, – йдеться у повідомленні. 

Тим часом так званий “губернатор” міста Михайло Развожаєв поспішив заспокоїти людей, мовляв, це навчання і в місті все спокійно. 

– У районі Козачої бухти на полігоні військової частини проходить бойова підготовка особового складу зі стрільбою зі штатного озброєння, – повідомив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Російська агресія, Севастополь
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