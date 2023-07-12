У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи: що відомо

У тимчасово окупованому Севастополі не по-курортному тривожно. Місцеві мешканці повідомляють, що у місті чутно звуки вибухів.

Про це пишуть у місцевих пабліках.

– Щось бахає, горить, населення чує звуки пострілів, – йдеться у повідомленні.

Тим часом так званий “губернатор” міста Михайло Развожаєв поспішив заспокоїти людей, мовляв, це навчання і в місті все спокійно.

– У районі Козачої бухти на полігоні військової частини проходить бойова підготовка особового складу зі стрільбою зі штатного озброєння, – повідомив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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