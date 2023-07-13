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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

НАБУ объявило в розыск депутата Трубицына, обвиняемого во взяточничестве

Владислав Трубіцин
Фото: УНИАН

Депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Трубицына обвиняют в получении взятки в размере 1,39 млн грн.

— В феврале 2022 года детективы НАБУ разоблачили его и соучастников на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды за размещение точек сезонной передвижной торговли. 11 октября 2022 года НАБУ и САП направили дело в суд, — говорится в сообщении Бюро.

В НАБУ отметили, что разыскиваемый обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В начале июня Высший антикоррупционный суд по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявил Трубицына в международный розыск.

Владислава Трубицына задержали во время получения взятки в размере 1,26 млн грн в феврале 2022 года. В том же году ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 14 млн 886 тыс. грн.

Позже суд уменьшил размер залога до 9 млн 886 тыс. грн.

В мае 2023 года Трубицын с разрешения главы ГПСУ Сергея Дейнеки на основании письма от главы Главного управления разведки выехал в направлении Польши. Сейчас его местонахождение неизвестно.

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Источник: НАБУ
Киевсовет, НАБУ, Взятка
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