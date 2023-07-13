НАБУ оголосило у розшук депутата Трубіцина, обвинуваченого в хабарництві

Депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина оголосили у розшук. Про це повідомила преслужба Національного антикорупційного бюро.

Трубіцина обвинувачують в отриманні хабаря у розмірі 1,39 млн грн.

— У лютому 2022 року детективи НАБУ викрили його та співучасників на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі. 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували справу до суду, – йдеться в повідомленні Бюро.

У НАБУ зазначили, що розшукуваний обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

На початку червня Вищий антикорупційний суд за клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив Трубіцина у міжнародний розшук.

Владислава Трубіцина затримали під час отримання хабаря у розмірі 1,26 млн грн у лютому 2022 року. Того ж року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 14 млн 886 тис. грн.

Пізніше суд зменшив розмір застави до 9 млн 886 тис. грн.

У травні 2023 року Трубіцин за дозволом голови ДПСУ Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки виїхав у напрямку Польщі. Нині його місцеперебування невідоме.

Джерело : НАБУ

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