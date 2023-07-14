Дания передала Украине шесть беспилотников для обнаружения вражеских мин

Министерство обороны Дании передало шесть дронов для обнаружения мин в рамках пакета помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в социальной сети Twitter.

— Эти дроны используются для нетехнического обследования территорий, в частности водных объектов, на наличие взрывоопасных предметов, — отметил чиновник.

Резников добавил, что эти дроны являются новейшим инновационным подходом для обследования территорий. Министр также поблагодарил партнеров из Дании за предоставленные беспилотники.

The Ministry of Defense of Denmark has provided 6 drones for mine scanning as part of their aid package for Ukraine.

These drones are used for non-technical inspection of territories, including water bodies, for explosive ordnance. It is the latest innovative approach to… pic.twitter.com/aKhS50nQDr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 14, 2023

30 июня Дания объявила о военной помощи Украине на общую сумму 1,3 млрд датских крон (почти $190 млн), куда войдут ракеты противовоздушной обороны и средства на закупку артиллерийских боеприпасов.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Копенгаген поддерживает передачу Киеву истребителей F-16, но это произойдет только при условии одобрения США, которые производят эти самолеты.

Источник: Алексей Резников

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