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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Дания передала Украине шесть беспилотников для обнаружения вражеских мин

Дания передала Украине шесть беспилотников для обнаружения вражеских мин

Министерство обороны Дании передало шесть дронов для обнаружения мин в рамках пакета помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в социальной сети Twitter.

— Эти дроны используются для нетехнического обследования территорий, в частности водных объектов, на наличие взрывоопасных предметов, — отметил чиновник.

Резников добавил, что эти дроны являются новейшим инновационным подходом для обследования территорий. Министр также поблагодарил партнеров из Дании за предоставленные беспилотники.

30 июня Дания объявила о военной помощи Украине на общую сумму 1,3 млрд датских крон (почти $190 млн), куда войдут ракеты противовоздушной обороны и средства на закупку артиллерийских боеприпасов.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Копенгаген поддерживает передачу Киеву истребителей F-16, но это произойдет только при условии одобрения США, которые производят эти самолеты.

Источник: Алексей Резников

Безпілотники, Война в Украине, Дания, Дрони, Алексей Резников
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