Дания передала Украине шесть беспилотников для обнаружения вражеских мин

Министерство обороны Дании передало шесть дронов для обнаружения мин в рамках пакета помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в социальной сети Twitter.

Резников добавил, что эти дроны являются новейшим инновационным подходом для обследования территорий. Министр также поблагодарил партнеров из Дании за предоставленные беспилотники.

The Ministry of Defense of Denmark has provided 6 drones for mine scanning as part of their aid package for Ukraine.

These drones are used for non-technical inspection of territories, including water bodies, for explosive ordnance. It is the latest innovative approach to… pic.twitter.com/aKhS50nQDr

