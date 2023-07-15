ЗСУ досягли паритету з окупантами в артилерії – речник 26-ї артбригади
Українські Збройні сили досягли паритету з російськими військовими в кількості артилерії.
Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявив начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников.
– Одночасно з піхотними підрозділами ми можемо спостерігати таку складову як артилерія. У них дійсно багато артилерії: як ствольної, так і РСЗВ. Але треба сказати, що поступово ми вийшли на паритет в артилерії. Дуже багато ворожих установок було знищено по всій лінії фронту, зокрема й на Бахмутському напрямку. За кількістю стволів уже не можна сказати, що в них така величезна перевага. Ми вже переходимо на рівну кількість, – сказав він.
Крім того, представник артилерійської бригади каже, що завдяки ефективній роботі українських військових російські загарбники більше не можуть похизуватися перевагою в артилерії, зокрема і якістю зброї, яка не годиться в порівняння з артилерією країн НАТО.
– Ми більш економно можемо витрачати снаряди і більш точно знищувати їхні цілі, – сказав Калашников.
Також ворог використовує танки для атак позицій українських захисників, замінюючи тим самим відсутні одиниці артилерії.
При цьому Калашников стверджує, що у ворога не вистачає броньованої техніки, подекуди доходячи до 30% від необхідного забезпечення. Проте російські окупанти все одно намагаються наступати, хоч уже й перестали закидати українські позиції хвилями з військових.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова