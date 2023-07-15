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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

ЗСУ досягли паритету з окупантами в артилерії – речник 26-ї артбригади

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Українські Збройні сили досягли паритету з російськими військовими в кількості артилерії.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявив начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников.

– Одночасно з піхотними підрозділами ми можемо спостерігати таку складову як артилерія. У них дійсно багато артилерії: як ствольної, так і РСЗВ. Але треба сказати, що поступово ми вийшли на паритет в артилерії. Дуже багато ворожих установок було знищено по всій лінії фронту, зокрема й на Бахмутському напрямку. За кількістю стволів уже не можна сказати, що в них така величезна перевага. Ми вже переходимо на рівну кількість, – сказав він.

Крім того, представник артилерійської бригади каже, що завдяки ефективній роботі українських військових російські загарбники більше не можуть похизуватися перевагою в артилерії, зокрема і якістю зброї, яка не годиться в порівняння з артилерією країн НАТО.

– Ми більш економно можемо витрачати снаряди і більш точно знищувати їхні цілі, – сказав Калашников.

Також ворог використовує танки для атак позицій українських захисників, замінюючи тим самим відсутні одиниці артилерії.

При цьому Калашников стверджує, що у ворога не вистачає броньованої техніки, подекуди доходячи до 30% від необхідного забезпечення. Проте російські окупанти все одно намагаються наступати, хоч уже й перестали закидати українські позиції хвилями з військових.

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Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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