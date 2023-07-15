ВСУ отомстили за обстрел пиццерии в Краматорске — уничтожили вражеский ЗРК С-400
Украинские воины с помощью американской системы HIMARS уничтожили дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф.
Об этом сообщило Оперативное командование Север.
Вражеский ЗРК стояла под Дебальцево.
Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций, именно из этой установки С-400 россияне ударили по пиццерии в Краматорске 27 июня. Напомним, что тогда погибли 12 человек, трое из которых — дети.
Погибшие несовершеннолетние —14-летние сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко, а также 17-летняя девушка, работавшая в заведении.
После удара HIMARS от С-400 остался сгоревший металлолом.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: ОК Север
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