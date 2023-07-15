ЗСУ помстилися за обстріл піцерії у Краматорську – знищили ворожий ЗРК С-400

Українські воїни за допомогою американської системи HIMARS знищили дорогий російський зенітно-ракетний комплекс С-400 Тріумф.

Про це повідомило Оперативне командування Північ.

Ворожа ЗРК стояла під Дебальцевим.

Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій, саме з цієї установки С-400 росіяни вдарили по піцерії в Краматорську 27 червня. Нагадаємо, що тоді загинуло 12 людей, троє з яких – діти.

Загиблі неповнолітні – 14-річні сестри-близнята Юлія та Анна Аксенченко, а також 17-річна дівчина, яка працювала в закладі.

Після удару HIMARS від С-400 залишився згорілий брухт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: ОК Північ

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