Реестр убытков Украины заработает в Гааге уже этим летом — глава делегации в ПАСЕ

Международный реестр убытков, нанесенных российской агрессией Украине, который упоминается в принятой ПАСЕ резолюции Политические последствия агрессии России против Украины, вероятно, заработает уже этим летом.

Такое мнение высказала глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, народный депутат Мария Мезенцева в интервью Укринформу.

— Подписантами документа о его создании уже являются более 40 стран и все страны G7. Ожидаем, что реестр заработает уже этим летом в Гааге. Офис готов к работе, — подчеркнула она.

Участники саммита Совета Европы в Рейкьявике (Исландия) 17 мая подписали политическую декларацию о создании реестра убытков, нанесенных агрессией России против Украины.

Реестр убытков будет действовать в Нидерландах с филиалом в Киеве. В нем будут фиксироваться доказательства российских атак, а также иски о возмещении.

В Министерстве юстиции ранее объяснили, что речь идет о возмещении не только материального ущерба, но и вреда, причиненного жизни и здоровью людей, природной среде.

В рамках реестра будет создана цифровая IT-платформа, поскольку предполагается большое количество заявлений.

Источник : Укринформ

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