Реєстр збитків України запрацює в Гаазі вже цього літа – голова делегації в ПАРЄ

Міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією Україні, який згадується в ухваленій ПАРЄ резолюції Політичні наслідки агресії Росії проти України, ймовірно, запрацює вже цього літа.

Таку думку висловила голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, народна депутатка Марія Мезенцева в інтерв’ю Укрінформу.

– Підписантами документу про його створення вже є понад 40 країн та всі країни G7. Очікуємо, що реєстр запрацює вже цього літа в Гаазі. Офіс готовий до роботи, – наголосила вона.

Учасники саміту Ради Європи у Рейк’явіку (Ісландія) 17 травня підписали політичну декларацію про створення реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.

Реєстр збитків діятиме в Нідерландах із філіалом у Києві. У ньому фіксуватимуться докази російських атак, а також позови про відшкодування.

У Міністерстві юстиції раніше пояснили, що йдеться відшкодування не лише матеріальних збитків, а й шкоди, завданої життю та здоров’ю людей, природному середовищу.

В межах реєстру буде створена цифрова IT-платформа, оскільки передбачається велика кількість заяв.

Джерело : Укрінформ

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