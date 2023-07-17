Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Под Киевом нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал возле озера
Через дыры видно море: первые фото разрушений Крымского моста
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

У оккупантов возник дефицит средств контрбатарейной борьбы – британская разведка

російські окупанти
Фото: Getty Images

Войска РФ испытывают все больший дефицит средств контрбатарейной борьбы. Это создает для оккупантов проблемы на фронте в Украине.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

– РФ испытывает все большую нехватку контрбатарейных радаров, особенно современных Зоопарк-1М. По всей видимости, лишь небольшая часть развернутого парка систем Зоопарк останется в Украине в рабочем состоянии, — отметили в ведомстве.

Так, в начале июля появились сведения об уничтожении еще одного российского радиолокационного комплекса разведки Зоопарк вблизи района ответственности 58 общевойсковой армии РФ. Об этом свидетельствуют кадры из открытых источников.

В связи с этим недавно уволенный командующий 58 армией, генерал-майор Иван Попов сетовал на нехватку средств контрбатарейной борьбы. Это была одна из его ключевых жалоб в адрес российского военного командования.

В разведке напомнили, что шансы на выживание сухопутных войск РФ зависят от эффективного выявления украинской артиллерии и нанесения по ней ударов. Ключевым компонентом этого являются контрбатарейные радары, позволяющие быстро обнаруживать огневые линии противника.

Жалобы Попова в очередной раз доказывают, что артиллерия играет центральную роль на поле боя в Украине.

Как известно, министр обороны РФ Сергей Шойгу уволил командующего 58 общевойсковой армией Ивана Попова за то, что тот высказывал претензии относительно проблем на фронте в Запорожской области.

Читайте также
В армии РФ паника и бардак? Куда исчез Суровикин, что с Пригожиным и о чем говорит отставка Попова
попов суровікін

Война в Украине, Великобритания, Разведка, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Оккупанты больше всего пытаются удержать свои позиции на Бахмутском направлении — Череватый
ЗСУ на фронті
В Беларусь прибыла еще одна колонна вагнеровцев — Беларускі Гаюн
ПВК Вагнер
Подоляк: Любые незаконные конструкции для массовых убийств — недолговечны
Керченський міст
Подробности после победы: в СБУ прокомментировали инцидент на Крымском мосту
Кримський міст
Предупреждений держаться подальше от Крымского моста было немало – Мусиенко
У оккупантов возник дефицит средств контрбатарейной борьбы – британская разведка
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Показатели нормы превышены в 15 раз! Как на Херсонщине очищают загрязненную воду
У оккупантов возник дефицит средств контрбатарейной борьбы – британская разведка
Обстрел Киева 24 июня: пострадавшим до сих пор не предоставили жилье и не выплатили компенсации
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента
У оккупантов возник дефицит средств контрбатарейной борьбы – британская разведка
Отдых на Шацких озерах 2023: почему стоит поехать и чем там заняться
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь