Войска РФ испытывают все больший дефицит средств контрбатарейной борьбы. Это создает для оккупантов проблемы на фронте в Украине.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

Так, в начале июля появились сведения об уничтожении еще одного российского радиолокационного комплекса разведки Зоопарк вблизи района ответственности 58 общевойсковой армии РФ. Об этом свидетельствуют кадры из открытых источников.

В связи с этим недавно уволенный командующий 58 армией, генерал-майор Иван Попов сетовал на нехватку средств контрбатарейной борьбы. Это была одна из его ключевых жалоб в адрес российского военного командования.

В разведке напомнили, что шансы на выживание сухопутных войск РФ зависят от эффективного выявления украинской артиллерии и нанесения по ней ударов. Ключевым компонентом этого являются контрбатарейные радары, позволяющие быстро обнаруживать огневые линии противника.

Жалобы Попова в очередной раз доказывают, что артиллерия играет центральную роль на поле боя в Украине.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 July 2023.

